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Общество

Лучших дворников выбрали в районах Нижнего Новгорода

11 марта 2022 12:34  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Лучших дворников Нижнего Новгорода, выбранных в результате народного голосования, премируют дипломами и ценными призами. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, этап голосования в конкурсе "Лучший дворник" проходил на "Платформе "Лобачевский" в феврале. В нём участвовали 27 дворников - по три от каждого района Нижнего Новгорода, а также от Новинского сельсовета. В голосовании приняли участие около 2 тысяч нижегородцев.

Как рассказал градоначальник Юрий Шалабаев, нижегородцы большинством голосов уже выбрали девять лучших дворников от всех районов. Он рекомендовал ДУКам отдельно премировать победителей данного этапа.

Теперь городская конкурсная комиссия проинспектирует участки всех девяти финалистов.

Так, мэр города вместе с комиссией проверил участок лучшего дворника Канавинского района Татьяны Матвеевой. Она содержит в чистоте участок площадью около 6 тыс. кв.м на улице Есенина. Здесь Татьяна Матвеева трудится уже 35 лет. "Мне нравится моя работа, нравится, что я могу помогать стольким людям, делать их жизнь комфортнее, а утро добрее", – рассказала женщина.

Местные жители отметили, что очень ценят Татьяну за аккуратность и человеческие качества: "Ни пылинки, ни соринки на участке. Она самый лучший дворник... В пять утра в окошко глянешь, а она уже работает... Она как-то уходила, мы очень беспокоились, слава богу, она вернулась".

Юрий Шалабаев отметил, что действительно, всё вычищено до асфальта, даже парковочные карманы.

Глава Канавинского района Олег Алёшин добавил, что совместно с домоуправляющей компанией района рассматривается вопрос о направлении дворников на стажировку к Татьяне Матвеевой.

Как рассказали в городской администрации, победители и участники городского этапа конкурса будут награждены дипломами администрации города Нижнего Новгорода и ценными подарками в рамках празднования "Дня дворника".

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Теги:
Городское хозяйство дворники Конкурсы
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