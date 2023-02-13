Юрий Шалабаев вручил паспорта участникам "Юнармии" из Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В преддверии Дня защитника Отечества глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил паспорта участникам движения "Юнармия".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего паспорта были вручены 35 ребятам. Глава города поздравил учащихся с праздником и пожелал им успехов в патриотической деятельности.

"Несмотря на ваш юный возраст, вы уже очень активны в своей общественной деятельности, спорте, образовании, военно-патриотической работе. Вы не понаслышке знаете, что такое любовь к Родине, уважение к её истории, почитание памяти наших общих героев", - отметил в своем обращении к юнармейцам мэр.

Получившие паспорта из рук главы города нижегородские школьники также являются участниками всероссийской акции "Мы – граждане России!". Целью акции является формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к основному документу гражданина России.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев вручил девять грантов по 1 млн рублей нижегородским школам и детсадам.