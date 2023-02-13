Новое оборудование для медицинской реабилитации закупили в клиническую больницу №3 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое оборудование для медицинской реабилитации закупили в клиническую больницу №3 в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, 79 единиц новой техники установили в дневном отделении медицинской реабилитации и в стационарном отделении медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы.

Как рассказала главный врач городской клинической больницы №3 Нижнего Новгорода Дина Шакурова, в больницу поступили прибор для неинвазивного выявления эндотелиальной дисфункции, систему стабилографии, тренажер с биологической "обратной связью" для тренировки ходьбы и равновесия, с вибрационной платформой, тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного и коленного сустава, тренажер, имитирующий подъем по лестнице, и многое другое.

По ее словам, это позволит увеличить вариабельность в подходах механотерапии, физиотерапии и методах коррекции психосоматического состояния пациентов.

Ранее сообщалось, что новый рентгеновский аппарат установили в травмпункте Нижегородского района Нижнего Новгорода.