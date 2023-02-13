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Общество

Поезд Нижний Новгород - Иваново планируется запустить в 2023 году

27 февраля 2023 10:02  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Поезд Нижний Новгород - Иваново планируется запустить в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

В комментариях в госпаблике один из нижегородцев напомнил, что ранее по этому маршруту обещали запустить скоростной поезд "Ласточка".

Как сообщили в Минтрансе, в настоящее время ведется работа над запуском поезда Нижний Новгород - Иваново уже в текущем году. При этом в ведомстве не уточнили, будет ли на маршруте курсировать именно "Ласточка".

Ранее сообщалось, что поезд Нижний Новгород - Новороссийск будет делать остановку на станции Арзамас-1.

Также напомним, что Нижний Новгород и Лабытнанги в ЯНАО в апреле 2023 года свяжет прямой поезд.

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Теги:
Железная дорога поезда
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