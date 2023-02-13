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Происшествия

Жителя Приокского района задержали за стрельбу в судебного пристава

27 февраля 2023 10:43  [82] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жителя Приокского района задержали за стрельбу в судебного пристава. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, утром 20 февраля на улице Полевой судебный пристав пришел к 41-летнему нижегородцу, имеющему задолженность по уплате алиментов на ребенка.

Представитель власти указал мужчине, что ему необходимо проследовать в Приокский районный отдел судебных приставов, однако тот оказался, достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону пристава, но попал в стену.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 1 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Ранее сообщалось, что полицейский получил ранение при задержании наркозакладчиков в Дзержинске.

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Теги:
Стрельба
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