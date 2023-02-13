Новую школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2024 году по концессии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новую школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2024 году по концессии. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков главы региона Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, учреждение на 1600 мест планируется построить на улице Краснозвездной.

Школа прошла отбор в рамках государственной программы "Развитие образования", ее проект готов и проходит экспертизу. Также уже заключено концессионное соглашение на строительство объекта.

В администрации Нижнего Новгорода также добавили, что ведутся проектно-изыскательские работы на строительство детского сада в ЖК "Зенит". При наличии финансирования объект будет предложен для включения в целевые программы для строительства на 2024 год.

Ранее сообщалось, что около 27 тысяч мест не хватает в школах Нижнего Новгорода.

Также напомним, что строительство более 20 школ на 22,2 тысячи мест планируется начать в Нижегородской области в 2023 году.