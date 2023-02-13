Подземный пешеходный переход у Дворца спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 25 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подземный пешеходный переход у Дворца спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 25 млн рублей. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Согласно информации, работы уже начались. Сейчас идет демонтаж напольного и настенного покрытия, проводится подготовка к установке поручней на лестничном сходе со стороны Дворца спорта.

В переходе будет уложено новое напольное и настенное покрытие, установлены пандусы и поручни. Также будут оборудованы освещение, подогрев ступеней и система водоотводных лотков и насосная установка. Стоимость работ составит 25 млн рублей.

Как рассказал глава Советского района Сергей Колотов, обновление подземного перехода позволит улучшить внешний вид входных групп и повысить безопасность граждан.

Планируется, что ремонт завершится к началу сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что временный ремонт брусчатки стартовал в Большом сквере на площади Минина и Пожарского.