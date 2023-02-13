Надземный пешеходный переход построят на Сормовском шоссе за 65,6 млн рублей Общество

Местоположение нового перехода Фото: Яндекс.Карты

Надземный пешеходный переход построят на Сормовском шоссе за 65,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, переход планируется построить в районе АО ЦНИИ "Буревестник" и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы".

Общая длина перехода составит 78,1 м., ширина - 3 метра, высота - 5,3 метра.

Как сообщается в пояснительной записке, сейчас на этом участке действует нерегулируемый пешеходный переход, что приводит к возникновению пробок на Сормовском шоссе.

Кроме того, в зоне действия светофора, расположенного рядом, в период с 2015 по 2018 год зафиксировано 8 ДТП и было совершено 6 наездов на пешеходов. При этом за первую половину 2019 года на этом участке произошло уже 10 ДТП.

Подрядчик работ будет выбран 15 марта, а строительство перехода должно завершиться к 29 сентября 2023 года. Стоимость работ оценивается в 65,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход у Дворца спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 25 млн рублей.