Местоположение нового перехода
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Надземный пешеходный переход построят на Сормовском шоссе за 65,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, переход планируется построить в районе АО ЦНИИ "Буревестник" и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы".
Общая длина перехода составит 78,1 м., ширина - 3 метра, высота - 5,3 метра.
Как сообщается в пояснительной записке, сейчас на этом участке действует нерегулируемый пешеходный переход, что приводит к возникновению пробок на Сормовском шоссе.
Кроме того, в зоне действия светофора, расположенного рядом, в период с 2015 по 2018 год зафиксировано 8 ДТП и было совершено 6 наездов на пешеходов. При этом за первую половину 2019 года на этом участке произошло уже 10 ДТП.
Подрядчик работ будет выбран 15 марта, а строительство перехода должно завершиться к 29 сентября 2023 года. Стоимость работ оценивается в 65,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход у Дворца спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 25 млн рублей.
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