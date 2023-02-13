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Происшествия

Уголовное дело возбудили на директора частной медклиники в Канавинском районе из-за невыплаты зарплаты

28 февраля 2023 09:45  [94] Происшествия

Уголовное дело возбудили на директора частной медицинской клиники в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за невыплаты заработной платы.

Как сообщили в прокуратуре Нижнего Новгорода, материалы дела с обвинительным заключением уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Согласно информации, руководитель медучреждения более двух месяцев не платил зарплату сотрудникам, в итоге общая сумма задолженности с сентября 2021 по июнь 2022 года  превысила 460 тыс. рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемой был наложен арест на сумму свыше 700 тыс. рублей. Погашение долга по заработной плате перед работниками находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что водитель погрузчика во время работы совершил наезд на кладовщика на территории склада в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
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