Пятнадцатилетнего подростка осудили за убийство мужчины в Автозаводском районе Происшествия

Пятнадцатилетний подросток осужден за убийство 40-летнего мужчины в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Следственного комитета.

Согласно информации, преступление произошло 20 июля 2021 года. Следствием и судом было установлено, что подозреваемый узнал от отца о конфликте с соседом.

Затем подросток зашел в квартиру дома по ул. Пермякова Автозаводского района к 40-летнему мужчине. Там подозреваемый поссорился с ним и ударил ножом, после чего скрылся, а пострадавший скончался от ранения.

В ходе предварительного расследования фигурант находился под домашним арестом.

Решением суда ему был вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее нижегородец получил 9,5 лет тюрьмы за убийство своего знакомого.