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Общество

Подрядчиков на ремонт путепровода на Московском шоссе и участка дороги на ул. Ванеева определят в марте

28 февраля 2023 18:28  [35] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Выбор подрядчиков на ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую и участка улицы Ванеева от  ул. Агрономической до ул. Васюнина стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, работы будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Подрядчики на ремонт будут определены 21 марта, а контракт с ними планируется заключить в начале апреле.

На путепроводе через улицу Кузбасскую будет заменена плита проезжей части и тротуаров, уложен новый асфальт, отремонтированы опоры моста, балки, ригели.

На улице Ванеева будет расширена проезжая часть, переустановлены опоры освещения и контактная линия троллейбуса, заменен асфальт на дороге и тротуарах.

Ранее сообщалось, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей.

Также напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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