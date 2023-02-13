Союз пенсионеров Нижнего Новгорода и Союз пенсионеров Чеченской республики заключили соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: НРО "Союза пенсионеров России"

Союз пенсионеров Нижнего Новгорода и Союз пенсионеров Чеченской республики заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 27 февраля в Грозном в Общественной палате Чеченской республики.

Согласно информации, свои подписи под документом поставили председатель отделения Союза пенсионеров Нижнего Новгорода Александр Кулигин и председатель Союза пенсионеров России по Чеченской республике Арби Иналов.

В мероприятие также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Чеченской Республике Хамзат Харихматов, председатель ЧРО "Союз женщин России" Сацита Уциева, руководитель регионального отделения "Комитет семей воинов Отечества" в ЧР Жарадат Бугаева, зампредседателя Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России" Татьяна Богданова и другие официальные лица.

Александр Кулигин рассказал, что в рамках подписанного соглашения планируется развивать социальный туризма, проводить совместные творческие фестивали и мероприятия, а также обмениваться опытом в работе с гражданами пенсионного возраста и вовлекать их в общественную жизнь.

Напомним, что в феврале руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин избран председателем местного отделения Союза пенсионеров Нижнего Новгорода. Теперь вместо восьми районных отделений Союза пенсионеров Нижнего Новгорода создано одно городское.

Ранее сообщалось, что проект "Мост дружбы" Нижегородского регионального отделение Союза пенсионеров России стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов. Грант выделен для оказания помощи пенсионерам Харцызска и Иловайска ДНР.

Напомним также, что Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года. Кроме того, пенсионеры Нижегородской области и Харцызска договорились о сотрудничестве для поддержки людей старшего поколения.