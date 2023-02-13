Александра Кулигина выбрали главой отделения "Союза пенсионеров" Нижнего Новгорода Общество

Александр Кулигин был выбран главой отделения "Союза пенсионеров" Нижнего Новгорода, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, участие в первом заседании организации приняли 27 членов НРО "Союза пенсионеров России". Александра Кулигина на должность руководителя делегаты выбрали единогласно.

Заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия" Владимир Тарасов отметил важность создания единого городского отделения Союза пенсионеров, который будет реализовывать проекты для нижегородцев "серебряного возраста".

По словам Александра Кулигина, своей задачей он видит вовлечение жителей Нижнего Новгорода "серебряного возраста" в активную и полноценную жизнь, с такими приоритетными направлениями, как физическая культура, спорт, благоустройство, культурные мероприятия.

Ранее сообщалось, что городское отделение "Союза пенсионеров" будет создано в Нижнем Новгороде.