Олег Лавричев вместе с нижегородцами доставил очередной гуманитарный груз на Донбасс Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вместе с нижегородцами доставил очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Согласно информации, в состав делегации также вошел депутат Госдумы Юрий Станкевич, депутат Гордумы Инна Ванькина, а также предприниматели регион и руководители общественных организаций.

Олег Лавричев вместе с нижегородцами посетили ремроту Мининского батальона, Сормовскую разведбригаду, а также провели ряд встреч с военными в ДНР, в том числе в Харцызске.

Общий вес доставленного груза превысил 60 тонн. Из Нижегородской области на Донбасс привезли продукты питания, теплые вещи, лекарства, автомобильную технику, электроприборы и другие необходимые вещи.

Как отметил Олег Лавричев, он уже совершил девятую поездку на Донбасс. Спикер Гордумы поблагодарил всех неравнодушных нижегородцев, принявших участие в отправке гумпомощи.

"Уже год сообщество неравнодушных нижегородцев регулярно помогает нашим воинам и гражданскому населению на Донбассе. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется, потому что своих не бросаем и верим в нашу Победу!", - сказал Олег Лавричев.

Ранее более 15 тонн гуманитарного груза отправили из Нижегородской области в Харцызск.