Около 1300 административных правонарушений пресекли народные дружины Нижнего Новгорода в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода подвел итоги работы народных дружин в 2022 году.

Согласно информации, сейчас в городе действует 13 дружин с общей численностью 606 человек. В прошлом году дружинниками стали еще 185 нижегородцев.

Дружины в 2022 году провели 5660 дежурств, тогда как в 2021 году прошло 4334 мероприятий. В ходе них проведено 1817 предупредительных и профилактических бесед с лицами, склонными к совершению правонарушений и состоящих на профилактических учетах.

Также было пресечено около 1300 административных правонарушений, оказано содействие полиции в выявлении и раскрытии 125 преступлений.

292 наиболее активных дружинников в 2022 году наградили денежными премиями, ценными подарками и благодарственными письмами.

Напомним, в мае 2022 года дружина Автозаводского района была признана лучшей в Нижнем Новгороде.