Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
Нижегородская "Молочная кухня" начала производство сыров
Более 20 новых школ заложат в Нижегородской области в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 марта 2023 12:13  [174] Полицейские в Автозаводском районе задержали 50 подростков из-за планируемой массовой драки
01 марта 2023 12:04  [73] Около 1300 административных правонарушений пресекли народные дружины Нижнего Новгорода в 2022 году
01 марта 2023 11:32  [95] Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области
01 марта 2023 11:03  [106] Аудитория имени физика-теоретика Валерия Рубакова открылась в саровском филиале МГУ
01 марта 2023 10:42  [143] Олег Лавричев вместе с нижегородцами доставил очередной гуманитарный груз на Донбасс
01 марта 2023 10:09  [135] "ТНС энерго НН" напоминает о новых правилах расчета платы за общедомовые нужды
01 марта 2023 09:28  [151] Запрет на охоту вводится с 1 марта в Нижегородской области
01 марта 2023 09:13  [180] Мемориальную доску в память о Сергее Коринском открыли в школе №22 Нижнего Новгорода
01 марта 2023 08:49  [163] Проверка оповещения населения в Нижегородской области перенесена с 1 марта на более поздний срок
28 февраля 2023 19:28  [326] В 2023 году в рамках федеральной программы в регионах капремонт запланирован в 1527 школах
Общество

Полицейские в Автозаводском районе задержали 50 подростков из-за планируемой массовой драки

01 марта 2023 12:13  [174] Общество

Фото: соцсети "Мой Нижний Новгород"

Полицейские в Автозаводском районе задержали 50 подростков из-за планируемой массовой драки. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, подростки собрались вечером 28 февраля у одного из торговых центров. На место планируемой драки прибыли сотрудники ОМОН и задержали участников. С ними проведена профилактическая беседа.

Отмечается, что сообщений о правонарушениях, совершенных подростками, не поступало.

Также полицейские установили предполагаемого зачинщика драки - подростка, обучающегося в одном из учебно-воспитательных учреждений Нижнего Новгорода. Ранее его мать привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка за то, что ее сын находится в общественном месте пьяным.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о появлении новой группировки подростков под названием ЧВК "Редан". Ее члены нападали на так называемых "оффников", совершавших облавы на фанатов аниме.

Напомним, что шесть подростков страдают от наркозависимости в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph