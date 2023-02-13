Полицейские в Автозаводском районе задержали 50 подростков из-за планируемой массовой драки Общество

Фото: соцсети "Мой Нижний Новгород"

Полицейские в Автозаводском районе задержали 50 подростков из-за планируемой массовой драки. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, подростки собрались вечером 28 февраля у одного из торговых центров. На место планируемой драки прибыли сотрудники ОМОН и задержали участников. С ними проведена профилактическая беседа.

Отмечается, что сообщений о правонарушениях, совершенных подростками, не поступало.

Также полицейские установили предполагаемого зачинщика драки - подростка, обучающегося в одном из учебно-воспитательных учреждений Нижнего Новгорода. Ранее его мать привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка за то, что ее сын находится в общественном месте пьяным.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о появлении новой группировки подростков под названием ЧВК "Редан". Ее члены нападали на так называемых "оффников", совершавших облавы на фанатов аниме.

Напомним, что шесть подростков страдают от наркозависимости в Нижегородской области.