Новый жилой комплекс с 25-этажными домами планируется построить на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Новый жилой комплекс с 25-этажными домами планируется построить на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Согласно информации, строительство планируется вести в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводской, Снежной и Херсонской.

Проект планировки территории площадью 18 га был разработан ООО "Сфера" по заказу ООО НПФ "Селеста".

В Ленинском районе планируется построить 8 многоквартирных домов с высотой до 25 этажей и подземными стоянками. Первые этажи некоторых домов будут отданы под коммерцию.

Также планируется возведение детского сада на 250 мест, спортивного зала и храма в честь Апостола Фомы на 280 прихожан.

С проектом планировки территории можно ознакомиться по ссылке. Условия участия в общественных обсуждениях опубликованы на сайте администрации Нижнего Новгорода. Они продолжатся до 9 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс из 23-этажных домов планируется возвести на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде.