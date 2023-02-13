Мемориальные доски участникам СВО Алексею Чирову и Александру Белякову установили в двух школах Ленинского района Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мемориальные доски участникам СВО Алексею Чирову и Александру Белякову установили в двух школах Ленинского района. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, Алексей Чиров окончил школу №72 в 1997 году. Теперь на ее фасаде установлена мемориальная доска в честь выпускника.

Александр Беляков обучался в школе №175, а затем с хорошими результатами окончил Нижегородское речное училище имени И.П. Кулибина.

Указом президента России Алексей Чиров награжден Орденом мужества, Александр Беляков также награжден Орденом Мужества и медалью "За Отвагу".

Ранее сообщалось, что мемориальная доска в память Ивана Метелькова установлена в поселке Кудьма Новинского сельсовета.