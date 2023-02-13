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Общество

Новый центр художественной гимнастики появится в Нижнем Новгороде

01 марта 2023 19:15  [118] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал об итогах совещания по развитию инфраструктуры Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В.С. Тишина.

Согласно информации, сейчас в училище обучается почти 530 человек в 45 видах спорта.

Сейчас в нем ведется ремонт спортивного зала, общежития, учебного корпуса - и другие работы.

Также Глеб Никитин поручил спроектировать новый центр художественной гимнастики, который может быть размещен рядом с училищем.

"Потребность в таком объекте, безусловно, есть. Художественной гимнастикой в регионе занимается около 7 тысяч человек. Хочется, чтобы у них были максимально комфортные условия для учебы и выступлений", - отметил глава региона.

Также губернатор провел встречу с тренерским составом училища, с тренером по художественной гимнастике Натальей Тишиной.

"Потенциал у училища огромный! Будем работать над его развитием", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что около 120 официальных видов спорта развивается в Нижегородской области.

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Теги:
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