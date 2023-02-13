Выставка балетных снимков "От классики до модерна" открылась в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка балетных снимков "От классики до модерна" (6+) открылась в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в экспозиции представлено 60 фотографий, сделанных в период с 1880-х по 2000-е годы.

Выставка расскажет посетителям об отношениях фотографии и балета в России. Нижегородцы смогут увидеть редкие снимки танцовщиц Айседоры Дункан и Марии Понна, танцора Александра Каверзнева, балерины Марии Семеновой.

Кроме того, в музее представлены авторские циклы фотографий Владимира Зензинова о театре балета Леонида Якобсона "Хореографические миниатюры" (1973‒1975) и Рафаэля Мангутова о театре балета Бориса Эйфмана (1980-е).

Выставка будет открыта до 23 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что выставка "Советская эпоха в фотографиях Виктора Бородина" открылась в нижегородском Русском музее фотографии.