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Общество

ОКН "Дом Скворцовой" на улице Короленко отреставрируют в Нижнем Новгороде

02 марта 2023 17:04  [107] Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

Объект культурного наследия регионального значения "Дом Скворцовой" на улице Короленко, 18 отреставрируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГООКН Нижегородской области.

Согласно информации, ведомство выдало разрешение на работы по сохранению здания 1891 года постройки.

Подрядчик планирует отреставрировать фасад, кровлю, окна и двери, чердачное перекрытие, кирпичную кладку, сени с фундаментом и лестницей.

Также будут восстановлены печи здания, устроена отсечная гидроизоляция фундамента.

Ранее сообщалось, что флигель усадьбы И.И. Киризеева будет отреставрирован в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.

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Теги:
ОКН Реставрация
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