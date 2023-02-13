ОКН "Дом Скворцовой" на улице Короленко отреставрируют в Нижнем Новгороде

Фото:
Объект культурного наследия регионального значения "Дом Скворцовой" на улице Короленко, 18 отреставрируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГООКН Нижегородской области.
Согласно информации, ведомство выдало разрешение на работы по сохранению здания 1891 года постройки.
Подрядчик планирует отреставрировать фасад, кровлю, окна и двери, чердачное перекрытие, кирпичную кладку, сени с фундаментом и лестницей.
Также будут восстановлены печи здания, устроена отсечная гидроизоляция фундамента.
Ранее сообщалось, что флигель усадьбы И.И. Киризеева будет отреставрирован в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+