Детскую поликлинику в Сормовском районе спроектируют за 16 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Детскую поликлинику в Сормовском районе спроектируют за 16 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, учреждение при детской городской больнице №17 расположится на улице Героя Сутырина, 19 и будет рассчитано на 500 посещений в смену.

Средства на разработку проекта будут выделены в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2023 - 2024 годы.

Здание площадью 1800 кв. м поликлиники будет пятиэтажным. Работать учреждение будет в две смены.

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составляет более 143,2 млн рублей. Средства направят из федерального и областного бюджетов.

Подрядчик на разработку проекта будет выбран 14 марта, а работы завершается в течение 230 дней с даты заключения контракта.

Саму поликлинику планируется построить в 2025 году.

Ранее сообщалось, что поликлинику на 500 посещений в смену планируется построить в Советском районе Нижнего Новгорода.