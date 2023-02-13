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Детскую поликлинику в Сормовском районе спроектируют за 16 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, учреждение при детской городской больнице №17 расположится на улице Героя Сутырина, 19 и будет рассчитано на 500 посещений в смену.
Средства на разработку проекта будут выделены в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2023 - 2024 годы.
Здание площадью 1800 кв. м поликлиники будет пятиэтажным. Работать учреждение будет в две смены.
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составляет более 143,2 млн рублей. Средства направят из федерального и областного бюджетов.
Подрядчик на разработку проекта будет выбран 14 марта, а работы завершается в течение 230 дней с даты заключения контракта.
Саму поликлинику планируется построить в 2025 году.
Ранее сообщалось, что поликлинику на 500 посещений в смену планируется построить в Советском районе Нижнего Новгорода.
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