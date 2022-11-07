Поликлинику на 500 посещений в смену планируется построить в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 25 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

Как рассказал замгубернатора Егор Поляков, общий объем в эти проекты составит 6,3 млрд рублей. Создано будет около 700 новых рабочих мест.

Так, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" на земельном участке площадью более 15 тысяч кв.м в Советском районе Нижнего Новгорода построит поликлинику на 500 посещений в смену. Инвестиции в проект составят 632,3 млн рублей, а реализовать его планируется за 11 месяцев.

МКУ "Строитель" планирует построить дом культуры в поселке Пыра на участке площадью 2,2 тысячи кв. м. Срок реализации проекта составит 1 год, объем инвестиций - 144,9 млн рублей.

Также совет одобрил следующие заявки:

- газонаполнительная компрессорная станция на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Заявка была подана ООО "Инвест-Энергия", которое планирует реализовать проект в течение двух лет за 33,3 млн рублей на участке площадью 3,2 тысячи кв. м;

- комплекс по производству легких металлоконструкций в Дзержинске. Инвестор - ООО "ИТСС-52", площадь участка - 17 тысяч кв. м, срок реализации - 3 года, объем инвестиций - 25 млн рублей;

- производственное здание по сборке металлоконструкций без литья металлов в Дзержинске, которое планирует построить ООО "Дробстрой-НН" на участке площадью 11 143 кв. м за 18 месяцев. Объем инвестиций - 36,5 млн рублей;

- производственный комплекс по переоборудованию автомобилей в Кстовском районе. Инвестор ООО "Орион-Авто" планирует вложить в строительство на участке площадью 10 тысяч кв. м 40 млн рублей. Срок реализации - 51 месяц.

Кроме того, было одобрено 2 участка под расширение производства компании "Синергетик" в Дзержинске. Объем инвестиций составит 150 млн рублей, что позволит создать 240 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство продолжает переговоры о выделении федеральных средств на строительство онкоцентра.

Также напомним, что производство металлоконструкций и пожарных гидрантов за 380 млн рублей появится в Нижегородской области.