Жители Канавинского района предложили восстановить фонтан и обустроить пруд в парке им. 1 мая Общество

Фото: Институт развития городской среды

Жители Канавинского района предложили восстановить фонтан и обустроить пруд в парке им. 1 мая. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе общественных обсуждений нижегородцы отметили, что в парке мало упоминаний об его истории и о проведении на его месте Всероссийской выставки 1896 года.

Также в парке им. 1 мая отмечается плохое состояние входных групп и пруда. Наблюдаются свисающие провода и неорганизованность.

По итогам обсуждений было предложено восстановить фонтан, обустроить пруд и пляж на нем, привести порядок входные группы, а арт-объекты привести к единому стилю.

В парке могут появиться инфостенды, рассказывающее о Всероссийской выставке 1896 года.



Кроме того, будут оптимизированы функциональные зоны парка, организован дендрарий, обновлено озеленение.

Напомним, до 6 марта каждый желающий может заполнить онлайн-анкету, в которой можно оставить свои пожелания по благоустройству парка.

Ранее сообщалось, что новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района.