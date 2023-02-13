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Общество

Жители Канавинского района предложили восстановить фонтан и обустроить пруд в парке им. 1 мая

03 марта 2023 15:44  [106] Общество

Фото: Институт развития городской среды

Жители Канавинского района предложили восстановить фонтан и обустроить пруд в парке им. 1 мая. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе общественных обсуждений нижегородцы отметили, что в парке мало упоминаний об его истории и о проведении на его месте Всероссийской выставки 1896 года.

Также в парке им. 1 мая отмечается плохое состояние входных групп и пруда. Наблюдаются свисающие провода и неорганизованность.

По итогам обсуждений было предложено восстановить фонтан, обустроить пруд и пляж на нем, привести порядок входные группы, а арт-объекты привести к единому стилю.

В парке могут появиться инфостенды, рассказывающее о Всероссийской выставке 1896 года. 

Кроме того, будут оптимизированы функциональные зоны парка, организован дендрарий, обновлено озеленение.

Напомним, до 6 марта каждый желающий может заполнить онлайн-анкету, в которой можно оставить свои пожелания по благоустройству парка.

Ранее сообщалось, что новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района.

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Теги:
Благоустройство Общественные слушания Парки
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