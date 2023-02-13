Иномарка сбила трех детей на пешеходном переходе в Канавинском районе Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Иномарка сбила трех детей на пешеходном переходе в Канавинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня в 14:50 на улице Октябрьской революции 51-летний водитель Hyundai сбил трех несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали дети 3, 11 и 13 лет. Они госпитализированы в детскую областную больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Новгороде было зарегистрировано 180 ДТП с детьми, в которых пострадал 191 ребенок.