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Иномарка сбила трех детей на пешеходном переходе в Канавинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сегодня в 14:50 на улице Октябрьской революции 51-летний водитель Hyundai сбил трех несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадали дети 3, 11 и 13 лет. Они госпитализированы в детскую областную больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Новгороде было зарегистрировано 180 ДТП с детьми, в которых пострадал 191 ребенок.
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