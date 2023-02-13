Пожарную каланчу Шухова восстановят в балахнинском посёлке Ляхово
Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
03 марта 2023 16:43  [60] Иномарка сбила трех детей на пешеходном переходе в Канавинском районе
03 марта 2023 13:40  [178] Экс-директор Управления инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода Алексей Ежков осужден за мошенничество
03 марта 2023 13:16  [154] Нижегородца, прятавшего наркотики в детской коляске, приговорили к 10 годам колонии
03 марта 2023 11:49  [152] Два человека госпитализированы после пожара в жилом доме в Арзамасе
03 марта 2023 10:48  [171] Полицейские в Нижнем Новгороде изъяли из незаконной продажи более тонны алкоголя
02 марта 2023 18:20  [408] Пожарные ликвидируют возгорание в здании на площади Сенной в Нижнем Новгороде
02 марта 2023 10:53  [309] Наркозакладчика из Дзержинска поймали в Нижнем Новгороде
02 марта 2023 09:50  [291] Два человека погибли на пожаре в Шатковском районе
01 марта 2023 14:20  [365] Квартира сгорела в Кулебаках из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования
01 марта 2023 10:23  [556] Сотрудница турфирмы приговорена к двум годам колонии за гибель ребенка при пожаре на турбазе под Городцом
Происшествия

Иномарка сбила трех детей на пешеходном переходе в Канавинском районе

03 марта 2023 16:43  [60] Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Иномарка сбила трех детей на пешеходном переходе в Канавинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня в 14:50 на улице Октябрьской революции 51-летний водитель Hyundai сбил трех несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали дети 3, 11 и 13 лет. Они госпитализированы в детскую областную больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Новгороде было зарегистрировано 180 ДТП с детьми, в которых пострадал 191 ребенок.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph