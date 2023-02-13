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Общество

Более 30 человек погибли в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода в 2022 году

01 марта 2023 16:24  [104] Общество

Фото: Кира Мишина

Начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ рассказал о статистике по ДТП на территории города за прошлый год.

Согласно информации, в 2022 году в столице Приволжья произошло 1668 ДТП с пострадавшими. В них погибло 33 человека и 2028 получили травмы. Чаще всего виновниками ДТП с погибшими становятся водители - 24 случая.

Самыми аварийными стали Автозаводский (331 ДТП) и Нижегородский районы (255 ДТП).

Среди самых частых причин гибели участников дорожного движения отмечается наезд на пешеходов (16 погибших) и столкновение автомобилей (10 погибших).

В текущем году на дорогах Нижнего Новгорода уже погибли 6 человек.

Также Валерий Иванов затронул тему детского травматизма не дорогах. Так, в 2022 году в Нижнем Новгороде было зарегистрировано 180 ДТП с детьми, в которых пострадал 191 ребёнок. Ни один несовершеннолетний в прошлом году в ДТП не погиб.

В свою очередь директор МКУ "Центр организации дорожного движения" Дмитрий Брылин рассказ об очагах аварийности, которых в Нижнем Новгороде настаивается 63.

Очагами аварийности считаются участки дорог, на которых в течение года происходит 5 и более ДТП с пострадавшими. Как правило, это перекрёстки и участки протяжённостью 200 метров.

Для снижения аварийности на них устанавливаются дорожные знаки, светофоры, искусственные неровности и проводятся другие мероприятия.

Так, в 2022 году на двух участках улицы Чкалова в Канавинском районе у школы и Центрального были установлены новые светофоры, а в Автозаводском районе на пересечении проспекта Ильича и Ватутина также появились новые светофорные объекты.

Ранее сообщалось, что впервые в Нижегородской области конфискованы сразу 14 автомобилей дорожных рецидивистов.

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Теги:
ДТП
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