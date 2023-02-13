Новый компьютерный томограф установили в больнице №39 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый компьютерный томограф установили в больнице №39 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, новый аппарат для проведения компьютерной томографии был приобретен за средства федерального бюджета в размере 37,8 млн рублей по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Теперь в больнице работают два компьютерных томографа.

Как рассказал главный врач медучреждения Владимир Макаров, с помощью нового аппарата специалисты смогут ежегодно проводить на 12 тысяч исследований, диагностирующих травмы разной локализации.

Ранее сообщалось, что новое оборудование для медицинской реабилитации закупили в клиническую больницу №3 в Нижнем Новгороде.