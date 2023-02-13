Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" позволяет работать над преображением именно тех объектов, которые действительно нужны и важны" Общество

Евгений Костин Фото: пресс-служба Гордумы

В Нижегородской области 6 марта стартовало голосование за проекты, выдвинутые инициативными жителями в рамках проекта "Вам решать!". Принять участие в голосовании можно до 7 апреля, а подведение итогов состоится до 1 мая.

Нижний Новгород также участвует в конкурсном отборе в этом году. Из областной казны на реализацию проектов городу выделена субсидия в размере 180 млн руб.

Напомним, проект предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров. От числа народных голосов, отданных за тот или иной проект, будут зависеть результаты конкурса, поскольку этот критерий отбора является самым существенным. Самые популярные инициативы получат более высокие оценки и шанс на получение субсидии для реализации проекта уже в этом году.

По словам зампредседателя Гордумы Нижнего Новгорода, руководителя депутатского объединения партии "Единая Россия" Евгения Костина, жители Сормовского района заинтересованы в улучшении окружающего их пространства.

"Смысл проекта "Вам решать!" заключается в максимальной вовлечённости жителей. Например, они сами определяют, какая дорога будет отремонтирована, какое общественное пространство благоустроено, где установлена новая детская площадка.

В текущем году от моего избирательного округа №24 подано четыре заявки. В частности, жители хотят осуществить ремонт автомобильных дорог по улицам Якова Шишкина и Клинкерная, провести ремонт тротуара по улице Красносормовской и установить детский игровой комплекс в сквере имени Ленинского Комсомола по улице Планетной", - рассказал депутат.

"Помимо консультационной, организационной и технической помощи инициативным группам я принял для себя решение софинансировать проекты, поданные от моего избирательного округа, чтобы увеличить вероятность их победы. Важен вклад каждого из заинтересованных в благоустройстве нашего района.

На мой взгляд, так называемая "инициатива снизу" позволяет работать над преображением именно тех объектов, которые действительно нужны и важны людям. При этом жители не просто выступают с предложениями, а сами принимают активное участие в разработке проекта и его дальнейшей реализации", - отметил Евгений Костин.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на реализацию проекта В Нижегородской области из регионального бюджета выделено 1,2 млрд рублей. Заявки на участие собирались с 1 февраля по 1 марта.