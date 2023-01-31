Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2023 17:13  [1] Нижегородцам рассказали о новых правилах установки мангалов и сжигания листвы на дачах
02 февраля 2023 16:59  [38] Нижний Новгород получит 180 млн рублей на реализацию проектов "Вам решать!" в 2023 году
02 февраля 2023 16:43  [63] ТОП-100 "Лидеров Нижегородской области" выберут из 200 претендентов
02 февраля 2023 16:34  [69] Более 4 тысяч человек и 500 единиц техники занимаются уборкой снега в Нижнем Новгороде
02 февраля 2023 15:59  [112] Выдачу биометрических загранпаспортов приостановили в России
02 февраля 2023 15:43  [96] Нижегородский педагог Анастасия Клевкова стала амбассадором Форума классных руководителей
02 февраля 2023 14:37  [146] Медики на селе в Нижегородской области с февраля начнут получать дополнительные выплаты
02 февраля 2023 14:11  [149] АНО "АСИРИС" в 2023 году разработает концепцию благоустройства источников Девонского моря в Лыскове
02 февраля 2023 13:56  [128] Спортивно-патриотическая игра "Вперед, герои!" прошла в Автозаводском парке
02 февраля 2023 13:48  [177] Автозаводский парк культуры и отдыха планируется полностью благоустроить к 2026 году
Общество

Нижний Новгород получит 180 млн рублей на реализацию проектов "Вам решать!" в 2023 году

02 февраля 2023 16:59  [38] Общество

Фото: пресс-служба мэрии, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 1 февраля стартовал приём заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!". В 2023 году на реализацию проекта из областного бюджета выделено 1,2 млрд рублей.

Напомним, проект "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров. Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.

Конкурс проходит по восьми направлениям: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива" и новое направление - "Молодёжная политика", направленное на развитие инфраструктуры для организации досуга и развития молодёжи.

Нижний Новгород также будет участвовать в конкурсном отборе в этом году. Данное решение было принято 2 февраля на заседании постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению.

Как отметил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян, проекты финансируются за счёт субсидии из областного бюджета (до 80% стоимости проекта), средств городского бюджета (не менее 25%) и инициативного платежа самих жителей или спонсоров (от 1,01%).

Так, в 2023 году из областной казны Нижнему Новгороду выделена субсидия на реализацию инициативных проектов в размере 180 млн руб. По условиям софинансирования в размере 25%, затраты городского бюджета могут составить 60,8 млн рублей. Денежный вклад граждан в реализацию проекта необязателен, но добавляет дополнительные баллы при конкурсном отборе.

Приём заявок на конкурсный отбор продлится до 1 марта, а затем стартует этап народного голосования. От числа голосов, отданных за тот или иной проект, будут зависеть результаты конкурса.

Депутаты Гордумы обсудили вопрос участия в голосовании пенсионеров, которые не пользуются гаджетами и не имеют регистрации на "Госуслугах".

Согласно озвученной информации, для этих целей планируется привлечь волонтёров, которые будут помогать нижегородцам старшего поколения регистрироваться на сайте голосования, в помещениях ТОСов и Соседских центров. Кроме того, для приёма голосов также будет работать горячая линия.

По итогам обсуждения вопроса постоянная комиссия рекомендовала Гордуме на внеочередном заседании 3 февраля принять проект решения в целом.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Новгороде был выполнен 61 проект программы "Вам решать!".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Вам решать! Гордума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph