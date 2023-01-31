Нижний Новгород получит 180 млн рублей на реализацию проектов "Вам решать!" в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба мэрии, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 1 февраля стартовал приём заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!". В 2023 году на реализацию проекта из областного бюджета выделено 1,2 млрд рублей.

Напомним, проект "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров. Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.

Конкурс проходит по восьми направлениям: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива" и новое направление - "Молодёжная политика", направленное на развитие инфраструктуры для организации досуга и развития молодёжи.

Нижний Новгород также будет участвовать в конкурсном отборе в этом году. Данное решение было принято 2 февраля на заседании постоянной комиссии Гордумы по местному самоуправлению.

Как отметил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян, проекты финансируются за счёт субсидии из областного бюджета (до 80% стоимости проекта), средств городского бюджета (не менее 25%) и инициативного платежа самих жителей или спонсоров (от 1,01%).

Так, в 2023 году из областной казны Нижнему Новгороду выделена субсидия на реализацию инициативных проектов в размере 180 млн руб. По условиям софинансирования в размере 25%, затраты городского бюджета могут составить 60,8 млн рублей. Денежный вклад граждан в реализацию проекта необязателен, но добавляет дополнительные баллы при конкурсном отборе.

Приём заявок на конкурсный отбор продлится до 1 марта, а затем стартует этап народного голосования. От числа голосов, отданных за тот или иной проект, будут зависеть результаты конкурса.

Депутаты Гордумы обсудили вопрос участия в голосовании пенсионеров, которые не пользуются гаджетами и не имеют регистрации на "Госуслугах".

Согласно озвученной информации, для этих целей планируется привлечь волонтёров, которые будут помогать нижегородцам старшего поколения регистрироваться на сайте голосования, в помещениях ТОСов и Соседских центров. Кроме того, для приёма голосов также будет работать горячая линия.

По итогам обсуждения вопроса постоянная комиссия рекомендовала Гордуме на внеочередном заседании 3 февраля принять проект решения в целом.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Новгороде был выполнен 61 проект программы "Вам решать!".