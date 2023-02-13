Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
Пожарную каланчу Шухова восстановят в балахнинском посёлке Ляхово
Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
Новые правила рыболовства в Нижегородской области с 1 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2023 13:18  [71] Курьера-участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Нижнем Новгороде
06 марта 2023 12:43  [101] Полицейские задержали жителя Городецкого района за отстрел лося
06 марта 2023 12:18  [112] Незаконную переправу через Волгу выявили в Лысковском районе
06 марта 2023 11:20  [184] Иномарка загорелась утром 6 марта на улице Ошарской в Нижнем Новгороде
06 марта 2023 09:51  [214] Два ребёнка погибли в страшном ДТП в Кстовском районе
05 марта 2023 19:14  [611] Один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей и автобуса под Нижним Новгородом
04 марта 2023 18:14  [615] Устроивших дрифт на парковке нижегородского торгового центра привлекли к ответственности
04 марта 2023 17:52  [751] Семь человек пострадали в ДТП в Выксе
04 марта 2023 16:19  [4095] Шесть машин столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области
03 марта 2023 16:43  [442] Иномарка сбила трех детей на пешеходном переходе в Канавинском районе
Происшествия

Курьера-участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Нижнем Новгороде

06 марта 2023 13:18  [71] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Курьера-участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в феврале 2023 года в Автозаводском, Канавинском, Нижегородском и Советском районах были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ по фактам мошенничества по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".

Потерпевшим, как правило пенсионерам, звонили неизвестные, представлявшиеся родственником, и сообщали, что стали виновником ДТП с пострадавшим. Затем поступал звонок от якобы следователя, который предлагал за деньги избежать уголовной ответственности для близкого человека. Деньги передавались курьеру, приезжавшего домой к потерпевшим.

Полицейские установили личность курьера. Им оказался 30-летний ранее не судимый нижегородец. Он причастен к 8 фактам мошенничества, во время которых злоумышленник забрал у пенсионеров более 1 млн рублей, из которых 10% оставлял себе, а остальные средства переводил "работодателю" на различные счета.

Ране сообщалось, что бдительный таксист вернул пенсионерке 100 тысяч рублей, распознав мошенническую схему.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph