Курьера-участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Курьера-участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в феврале 2023 года в Автозаводском, Канавинском, Нижегородском и Советском районах были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ по фактам мошенничества по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".

Потерпевшим, как правило пенсионерам, звонили неизвестные, представлявшиеся родственником, и сообщали, что стали виновником ДТП с пострадавшим. Затем поступал звонок от якобы следователя, который предлагал за деньги избежать уголовной ответственности для близкого человека. Деньги передавались курьеру, приезжавшего домой к потерпевшим.

Полицейские установили личность курьера. Им оказался 30-летний ранее не судимый нижегородец. Он причастен к 8 фактам мошенничества, во время которых злоумышленник забрал у пенсионеров более 1 млн рублей, из которых 10% оставлял себе, а остальные средства переводил "работодателю" на различные счета.

Ране сообщалось, что бдительный таксист вернул пенсионерке 100 тысяч рублей, распознав мошенническую схему.