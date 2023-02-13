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Общество

Более четырех тысяч рабочих и тысяча единиц техники убирают снег с улиц Нижнего Новгорода

06 марта 2023 14:02  [111] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более четырех тысяч рабочих и тысяча единиц техники убирают снег с улиц Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, работы по обработке дорог противогололедными материалами, прометанию и уборке снега с проезжих частей и тротуаров проводились все выходные.

Так, в Канавинском районе в ночь с 5 на 6 марта снег убрали на Гордеевском виадуке, Мещерском бульваре,  улицах Совнаркомовской, Самаркандской, Сергея Акимова, Сергея Есенина,  Карла Маркса, Пролетарской, Советской, Чкалова, Октябрьской Революции, Канавинском мосту и Метромосту. Сегодня работы идут на улицах Гордеевской, Генерала Зимина, Октябрьской Революции, Обухова.

В Сормовском районе за прошедшие сутки было откачано 255 кубометров талой воды с ул.Федосеенко, Светлоярской, 70 лет Октября, Базарной, Зайцева, Кима, Новосельской, Ужгородской. Снег был вывезен с парковок на ул.Коминтерна, ул.Энгельса, Юбилейном бульваре. Сегодня днем работы идут  на участках улиц Коминтерна и Энгельса, а также на участках улиц Дмитрия Павлова, Мокроусова и пр. Союзном.

В Автозаводском районе расчистка тротуаров ведется на площади Киселева, ул. Дьяконова, Школьной, сквере Славы, пр. Ильича, ул.Лескова, пр. Ленина, Южное шоссе, пр. Молодежный, ул. Пермякова, пр.Ленина и других.

В Нижегородском районе сейчас дорожная техника работает на улицах Ильинской, Варварской, Верхне-Печерской, Касьянова, Родионова, Героя Усилова, Деловой, Бринского и других. Снег вывозят с улиц Короленко, Семашко, Ильинской, Максима Горького, общественных пространств.

В Московском районе снег вывозится на Московском и Сормовское шоссе, с ул. Страж революции, с пр. Героев, с улиц Народной и Маршала Воронова. Вода откачивается по ул.Рябцева, пр.Героев, ул.Чаадаева, ул.Народная. 

В Ленинском районе снегоуборочные работы прошли по проспекту Ленина, улицам Академика Баха, Тургайской, Мичурина, на остановках общественного транспорта на улицах Космонавта Комарова, Июльских Дней, Глеба Успенского и других.

В Приокском районе в первую очередь очищаются центральные дороги и подъезды к социальным объектам – больницы, детские сады, школы. 

В Советском районе дорожные работы продолжаются на улицах: Бекетова, Ванеева, Сусловой, Юбилейная, Ошарская и пр. Гагарина. 

Напомним, временное потепление до +5° и обильные осадки прогнозируются в Нижегородской области на этой неделе.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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