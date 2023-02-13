Праздничный поезд запустят в нижегородском метрополитене 8 марта Общество

Фото: пресс-служба мэрии

На Автозаводскую линию нижегородского метрополитена в Международный женский день выйдет празднично украшенный поезд. Об этом сообщили в нижегородском метро.

Согласно информации, 8 марта нижегородцы смогут проехать на поезде, украшенном детскими рисунками, посвящёнными весне и главному весеннему празднику.

Отмечается, что работы выполнены учащимися школы № 176 Нижнего Новгорода. Причём ребята сами проявили инициативу и предложили украсить вагоны метро.

"Надеемся, что рисунки ребят создадут у пассажиров весеннее настроение", - отметили сотрудники метрополитена.

Напомним, перед новогодними праздниками вагоны нижегородского метро также были тематически украшены.