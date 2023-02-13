Судоходный канал создадут от Городца до Нижнего Новгорода
Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
Пожарную каланчу Шухова восстановят в балахнинском посёлке Ляхово
Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2023 16:42  [65] Экологи предложили ввести поэтапный отказ от бумажных платёжек ЖКУ
07 марта 2023 16:36  [81] Социальным предпринимателям из Выксы и Кулебак выделены гранты до 200 тыс. рублей
07 марта 2023 16:22  [78] Село Суворово догазифицировали в Дивеевском районе
07 марта 2023 16:04  [101] Праздничный поезд запустят в нижегородском метрополитене 8 марта
07 марта 2023 15:52  [146] Нижегородстат составил портрет типичной жительницы Нижегородской области
07 марта 2023 14:40  [169] Крытые павильоны над тремя станциями метро Нижнего Новгорода установят за 111 млн рублей
07 марта 2023 14:28  [117] Выставка Ботанического сада ННГУ "Легкое дыхание" открылась в нижегородском Заксобрании
07 марта 2023 13:46  [149] Одна школа и детский сад полностью закрыты на карантин в Нижегородской области
07 марта 2023 13:22  [149] Детский сад планируется построить в ЖК "Торпедо" в Нижнем Новгороде
07 марта 2023 13:12  [412] Ордена Мужества вручили семьям двух погибших участников СВО из Нижнего Новгорода
Общество

Праздничный поезд запустят в нижегородском метрополитене 8 марта

07 марта 2023 16:04  [101] Общество

Фото: пресс-служба мэрии

На Автозаводскую линию нижегородского метрополитена в Международный женский день выйдет празднично украшенный поезд. Об этом сообщили в нижегородском метро.

Согласно информации, 8 марта нижегородцы смогут проехать на поезде, украшенном детскими рисунками, посвящёнными весне и главному весеннему празднику.

Отмечается, что работы выполнены учащимися школы № 176 Нижнего Новгорода. Причём ребята сами проявили инициативу и предложили украсить вагоны метро.

"Надеемся, что рисунки ребят создадут у пассажиров весеннее настроение", - отметили сотрудники метрополитена.

Напомним, перед новогодними праздниками вагоны нижегородского метро также были тематически украшены.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph