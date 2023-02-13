Праздничный поезд запустят в нижегородском метрополитене 8 марта

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На Автозаводскую линию нижегородского метрополитена в Международный женский день выйдет празднично украшенный поезд. Об этом сообщили в нижегородском метро.
Согласно информации, 8 марта нижегородцы смогут проехать на поезде, украшенном детскими рисунками, посвящёнными весне и главному весеннему празднику.
Отмечается, что работы выполнены учащимися школы № 176 Нижнего Новгорода. Причём ребята сами проявили инициативу и предложили украсить вагоны метро.
"Надеемся, что рисунки ребят создадут у пассажиров весеннее настроение", - отметили сотрудники метрополитена.
Напомним, перед новогодними праздниками вагоны нижегородского метро также были тематически украшены.
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