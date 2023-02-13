Один день пребывания в нижегородских муниципальных детских лагерях оценен в 958 рублей

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Администрация Нижнего Новгорода установила стоимость питания и стоимость одного дня пребывания детей в муниципальных лагерях в 2023 году. Документ опубликован на сайте мэрии.
Согласно информации, стоимость двухразового питания с завтраком и обедом оценена в 206,18 рубля.
Трехразовое питание с завтраком, обедом и полдником обойдется в 249,53 рубля.
Стоимость одного дня пребывания в загородных детских лагерях, оздоровительных центрах и других организациях оценена в 958 рублей, в том числе стоимость питания не менее 314 рублей в сутки.
Ранее сообщалось, что более 80 пришкольных лагерей будут работать в Нижнем Новгороде в весенние каникулы.
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