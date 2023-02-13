Один день пребывания в нижегородских муниципальных детских лагерях оценен в 958 рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода установила стоимость питания и стоимость одного дня пребывания детей в муниципальных лагерях в 2023 году. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно информации, стоимость двухразового питания с завтраком и обедом оценена в 206,18 рубля.

Трехразовое питание с завтраком, обедом и полдником обойдется в 249,53 рубля.

Стоимость одного дня пребывания в загородных детских лагерях, оздоровительных центрах и других организациях оценена в 958 рублей, в том числе стоимость питания не менее 314 рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что более 80 пришкольных лагерей будут работать в Нижнем Новгороде в весенние каникулы.