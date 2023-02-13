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Культура и отдых

Более 12 тысяч билетов продали учреждения культуры Нижнего Новгорода по "Пушкинской карте" с начала года

09 марта 2023 16:55  [99] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 12 тысяч билетов продали учреждения культуры Нижнего Новгорода по "Пушкинской карте" с начала года. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Согласно информации, сейчас по "Пушкинской карте" в Нижнем Новгороде может посетить более 150 муниципальных выставок, спектаклей, экскурсий, лекций и мастер-классов. 

Самым популярным учреждением у обладателей карты стал театр "Комедия" - 4 458 проданных билетов. На втором месте расположился камерный музыкальный театр им. В.Т. Степанова – 2 313 билетов.

Также в этом году услуги библиотек "Пушкинской картой" оплатили 1 848 раз. 

Всего в 2023 году муниципальные учреждения культуры по "Пушкинской карте" продали билетов более чем на 7,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что артисты и художники проведут мастер-классы для учеников школ искусств Нижегородской области.

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Теги:
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