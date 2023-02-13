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Общество

Экотропу в Бурнаковской низине Нижнего Новгорода создадут за 7,4 млн рублей

12 марта 2023 10:07  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Экотропу в Бурнаковской низине Нижнего Новгорода создадут за 7,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчика на благоустройство ищет администрация Московского района.

На территории Бурнаковской низины будет проведено озеленение.

Также будут установлены лавочки, информационные стенды, качели, урны, обустроено покрытие и пешеходный мост.

Подрядчик на проведение благоустройства будет выбран 31 марта, а работы должны начаться 1 мая и завершиться в течение 45 дней. 

Ранее сообщалось, что благоустройство экотропы в Бурнаковской низине пройдет без капитального вмешательства в зеленую зону.

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Теги:
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