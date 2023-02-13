Благоустройство экотропы в Бурнаковской низине пройдет без капитального вмешательства в зеленую зону Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о проекте благоустройства экотропы в Бурнаковской низине.

Согласно информации, проект благоустройства уже разработан. Работы начнутся после определения подрядчика и продлятся в общей сложности два месяца.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что проект не предусматривает никакого капитального вмешательства в зеленую зону. Его основная задача заключается в сохранении тихого места для спокойного отдыха и занятий спортом.

В Бурнаковской низине планируется обустроить прогулочную сеть, уставить лавочки и урны, качели для отдыха, информационные стенды, а также отремонтировать пешеходный мостик.

Напомним, летом 2022 года участок у Бурнаковской низины был передан в собственность города.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут высказать свои пожелания о благоустройстве парка им. 1 мая.