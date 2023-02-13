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Спорт

ХК "Торпедо" вышел в 1/2 финала Западной конференции КХЛ

12 марта 2023 19:38  [2] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" в шестом матче серии обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1. Обе шайбы забросил Деннис Ян.

Таким образом, нижегородский клуб впервые с 2016 года прошел 1/4 финала Западной конференции КХЛ, выиграв в серии со счетом 4:2 (1:3; 5:2, 0:3, 5:4; 4:3; 2:1)

Напомним, что регулярный чемпионат "Торпедо" завершило на 4 месте Западной конференции КХЛ, что является лучшим результатом клуба за последние 12 лет.

В 1/2 финала Западной конференции КХЛ "Торпедо" может встретиться с Северсталью из Череповецка или СКА из Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что 29 из из 34 домашних игр регулярного чемпионата КХЛ у "Торпедо" прошли при полном аншлаге (5500 человек). Но и на оставшихся 5 матчах болельщики заполнили не менее 93% зрительных мест.

На трех домашних матчах плей-офф трибуны были заполнены полностью. Некоторые из зрителей стояли в очереди за билетами несколько часов.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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