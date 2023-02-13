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Спорт

Только на пяти домашних матчах ХК "Торпедо" заполняемость трибун не составила 100%

27 февраля 2023 13:28  [3] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Только на пяти домашних матчах ХК "Торпедо" заполняемость трибун не составила 100%. Об этом свидетельствуют протоколы с сайта Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне 2022/2023 нижегородский клуб провел 34 домашних матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Полностью КРК "Нагорный" был заполнен на 29 матчах (вместимость арены - 5500 мест).

Меньше всего зрителей пришло на матч с ХК "Сочи" 20 октября. Тогда с трибун победу "Торпедо" со счетом 4:1 увидели 5100 человек.

Отметим, что средняя посещаемость по лиге составила 5438 человек, а заполняемость стадионов - 63,5%.

Напомним, что регулярный чемпионат "Торпедо" завершило на 4 месте Западной конференции КХЛ, что является лучшим результатом клуба за последние 12 лет.

В рамках плей-офф Кубка Гагарина нижегородская команда встретится с "Динамо". Первые две встречи пройдут в Нижнем Новгороде 2 и 4 марта, а затем противостояние переместится в Москву.

Для прохода в следующий раунд плей-офф одной из команд необходимо одержать четыре победы.

Ранее главный тренер хоккейного клуба "Торпедо" Игорь Ларионов прокомментировал выход команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Также напомним, что заливка фундаментной плиты нового ледового дворца в Нижнем Новгороде полностью завершена.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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