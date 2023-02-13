Аэрофлот 27 апреля запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью

Фото:
Аэрофлот 27 апреля запустит ежедневные прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Согласно информации, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.
Из аэропорта им. Чкалова отправление запланировано на 14:30 с прибытием в Турцию в 19:15.
В обратном направлении самолет будет отправляться в 08:30 с прибытием в Нижний Новгород в 13:15.
Ранее сообщалось, что Аэрофлот начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи с 26 марта.
Также напомним, что Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгород в Ташкент с 28 марта.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+