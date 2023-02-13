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Аэрофлот 27 апреля запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью

13 марта 2023 18:03  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аэрофлот 27 апреля запустит ежедневные прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно информации, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. 

Из аэропорта им. Чкалова отправление запланировано на 14:30 с прибытием в Турцию в 19:15.

В обратном направлении самолет будет отправляться в 08:30 с прибытием в Нижний Новгород в 13:15.

Ранее сообщалось, что Аэрофлот начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи с 26 марта.

Также напомним, что Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгород в Ташкент с 28 марта.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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