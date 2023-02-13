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Происшествия

Более двух тысяч блоков немаркированных сигарет изъяли в Нижегородской области

14 марта 2023 15:52  [54] Происшествия

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Более двух тысяч блоков немаркированных сигарет изъяли в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Согласно информации, реализацией сигарет, предназначенных для продажи в зонах беспошлинной торговли, занимался 40-летний мужчина.

Кроме того, он продавал табачную продукцию с поддельными акцизными марками.

В ходе проверочной закупки злоумышленник сбыл 130 блоков сигарет, общая стоимость которых составила более 106 тысяч рублей.

Также в гараже мужчины было изъято две тысячи блоков табачной продукции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.1 ч. 5 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Ранее сообщалось, что нижегородец предстанет перед судом за незаконную продажу сигарет.

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Теги:
МВД Торговля
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