Депутаты Гордумы предложили отводить места для проезда коммунальной техники во дворах Нижнего Новгорода Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода в рамках заседания постоянной комиссии по экологии обсудили работу региональных операторов по обращению с ТКО. В частности, была поднята проблема вывоза мусора из жилых микрорайонов в плохую погоду.

По причине того, что после снегопадов дворы заставлены автомобилями и завалены снегом, мусоровозы просто не могут проехать по территории некоторых микрорайонов. Из-за этого мусор скапливается и затем разлетается по всей дворовой территории.

А поскольку спальные районы становятся всё более загружены личным транспортом, необходимо подходить к проблеме комплексно, уверены депутаты.

Так, в частности, прозвучала идея закладывать отдельные места для проезда коммунальной техники. Ещё один выход - увеличивать количество парковочных мест.

Председатель постоянной комиссии Герман Карачевский отметил, что необходимо при поддержке властей выработать механизмы взаимодействия регоператоров с райадминистрациями и представителями управляющих компаний. Это позволит более оперативно решать проблему вывоза мусора.

Напомним, в рамках заседания комиссии депутаты также обсудили отчёт о работе Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов за 2022 год.