Нижний Новгород появится на новой купюре 1000 рублей
Аппараты по приёму вторсырья за вознаграждение в Нижнем Новгороде
Пожарную каланчу Шухова восстановят в балахнинском посёлке Ляхово
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2023 09:18  [98] Депутаты Гордумы предложили отводить места для проезда коммунальной техники во дворах Нижнего Новгорода
14 марта 2023 19:31  [230] Нижегородских застройщиков обяжут проводить компенсационное озеленение в новых ЖК
14 марта 2023 18:58  [624] Расселение 192 аварийных домов ведется в Нижнем Новгороде
14 марта 2023 18:34  [193] Госдума приняла законы об ужесточении наказаний за фейки и дискредитацию участников СВО
14 марта 2023 18:05  [317] Семейный парк на Бору благоустроят в 2023 году за 95 млн рублей
14 марта 2023 17:52  [192] Бесплатную парковку у ТЦ "Скала" обустроят на улице Германа Лопатина
14 марта 2023 17:32  [312] Выигравший "новогодний миллиард" нижегородец направит часть денег на благотворительность
14 марта 2023 17:17  [215] Почти тысячу малышей зарегистрировали в Нижегородской области в 2023 году через суперсервис "Рождение ребенка"
14 марта 2023 16:39  [214] Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев
14 марта 2023 15:22  [229] Новое отделение МФЦ появилось в Советском районе Нижнего Новгорода
Общество

Депутаты Гордумы предложили отводить места для проезда коммунальной техники во дворах Нижнего Новгорода

15 марта 2023 09:18  [98] Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода в рамках заседания постоянной комиссии по экологии обсудили работу региональных операторов по обращению с ТКО. В частности, была поднята проблема вывоза мусора из жилых микрорайонов в плохую погоду.

По причине того, что после снегопадов дворы заставлены автомобилями и завалены снегом, мусоровозы просто не могут проехать по территории некоторых микрорайонов. Из-за этого мусор скапливается и затем разлетается по всей дворовой территории.

А поскольку спальные районы становятся всё более загружены личным транспортом, необходимо подходить к проблеме комплексно, уверены депутаты.

Так, в частности, прозвучала идея закладывать отдельные места для проезда коммунальной техники. Ещё один выход - увеличивать количество парковочных мест.

Председатель постоянной комиссии Герман Карачевский отметил, что необходимо при поддержке властей выработать механизмы взаимодействия регоператоров с райадминистрациями и представителями управляющих компаний. Это позволит более оперативно решать проблему вывоза мусора.

Напомним, в рамках заседания комиссии депутаты также обсудили отчёт о работе Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов за 2022 год.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Мусор Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph