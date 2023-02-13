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Культура и отдых

Нижегородский государственный художественный музей выиграл премию The Art Newspaper Russia в номинации "Музей года"

15 марта 2023 10:21  [2] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский государственный художественный музей выиграл престижную премию The Art Newspaper Russia в номинации "Музей года". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, это главная музейная премия России. При этом НГХМ единственный региональный музей, входящий в шорт-лист два года подряда.

Замгубернатора Олег Берковича отметил, что НГХМ получил награду "За кардинальное обновление одного из старейших художественных музеев России, освоение новых тем и площадок".

Эксперты премии оценивали публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений музеев.

Генеральный директор НГХМ Роман Жукарин во время торжественной церемонии отметил заинтересованность губернатора и правительства Нижегородской области в развитии музея.

"Это победа всех региональных музейщиков, признание того, что многие из нас готовы и работают на самом высоком уровне, без всяких скидок на местоположение. И я очень рад, что у нас есть возможность творить вместе с лучшими музеями страны", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила награды в финале Russian Travel Awards.

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Теги:
Награды НГХМ Премия
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