Нижегородский государственный художественный музей выиграл премию The Art Newspaper Russia в номинации "Музей года"

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Нижегородский государственный художественный музей выиграл престижную премию The Art Newspaper Russia в номинации "Музей года". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, это главная музейная премия России. При этом НГХМ единственный региональный музей, входящий в шорт-лист два года подряда.
Замгубернатора Олег Берковича отметил, что НГХМ получил награду "За кардинальное обновление одного из старейших художественных музеев России, освоение новых тем и площадок".
Эксперты премии оценивали публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений музеев.
Генеральный директор НГХМ Роман Жукарин во время торжественной церемонии отметил заинтересованность губернатора и правительства Нижегородской области в развитии музея.
"Это победа всех региональных музейщиков, признание того, что многие из нас готовы и работают на самом высоком уровне, без всяких скидок на местоположение. И я очень рад, что у нас есть возможность творить вместе с лучшими музеями страны", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила награды в финале Russian Travel Awards.
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