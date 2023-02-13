"Учителем года Нижнего Новгорода" стала Мария Шахова из гимназии №13 Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде выбрали "Учителя года-2023". Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса состоялась 14 марта.

За почётное звание боролись 72 педагога со всего города, а до финала дошли 8 человек - по одному от каждого района.

На финальном мероприятии конкурсанты выполняли два задания: готовили мастер-класс по своей методической разработке, а также провели лекции, посвящённые творческому наследию Константина Ушинского, чей 200-летний юбилей будет отмечаться в этом году.

В состав жюри вошли представители педагогического сообщества Нижегородской области. Они определили победителя конкурса - им стала учитель русского языка и литературы гимназии №13 Мария Шахова.



Глава города Юрий Шалабаев, который был почётным гостем мероприятия, отметил, что такие конкурсы открывают новые имена. Он поблагодарил педагогов за участие и за то, что их устремления служат на благо детей, города, страны и системы образования в целом.

"Я рад поздравить с победой Марию Валерьевну Шахову. Получить такое звание особенно почётно в наступивший Год педагога и наставника", - сказал Юрий Шалабаев.

Директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко отметил, что с каждым годом в конкурсе участвует всё больше молодых педагогов.

"Учителя, которые работают в школе три, пять, семь лет уже стремятся заявить о себе, показать всё то, чему они научились за время работы сами и чему научили своих детей. Мы очень рады, что конкурс "молодеет", оживляется, а работа педагога востребована", - сказал Владимир Радченко.

По словам победителя конкурса Марии Шаховой, в школу она пришла после практики, и эта работа стала делом её жизни.

"Я не планировала педагогической карьеры, пришла на работу после практики. Директор однажды сказала, что у меня хорошо получается, поэтому я осталась. А сейчас уже не представляю, как могло бы сложиться иначе. Главный мой стимул каждый день – это мои ученики, я победила благодаря им!", - поделилась эмоциями учитель.

Она добавила, что не собирается останавливаться на этой победе и будет пробовать свои силы уже на всероссийском этапе конкурса.

Напомним, 2 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника. Глава государства напомнил, что задача Года педагога и наставника – привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям и молодежи. Он обратил особое внимание на то, что нужно рассказывать о вкладе учителей и наставников в успех и достижения всей страны.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева учреждён грант "Молодой педагог". После конкурсного отбора средства получат 40 учителей и воспитателей.