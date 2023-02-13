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Общество

Ремонт сети ливневок стартует в апреле в Нижнем Новгороде

15 марта 2023 12:38  [114] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода в 2023 году выделит 185 млн рублей на содержание сети ливневой канализации муниципалитета. Об этом сообщили в Управлении инженерной защиты города.

Согласно информации, уже в апреле стартует ремонт коллекторов и колодцев на пр. пр. Ленина от д.61 до д.53 (дорога-дублер), на участке от ул. Дворовая до ул. Львовская.

Аналогичные работы пройдут на пр. Героев от д. 31 до 11, на ул. Ванеева от д.38 до водовыпуска, а также на ул. Маршала Рокоссовского и Пискунова.

Ремонтные бригады в текущем году также выйдут на участок Гребного канала для модернизации системы ливневок набережной.

Директор МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Андрей Николаев подчеркнул, что задачей на текущий год является обеспечение водоотвода с проезжей части набережной Гребного канала.

Кроме того, уже разрабатывается сметная документация на проектирование системы ливневой канализации микрорайона "Гордеевский". Ориентировочная стоимость проектирования составит 50 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что программу строительства сетей ливневой канализации на 2022-2033 годы разрабатывают в Нижнем Новгороде. Напомним также, что мэрия Нижнего Новгорода планирует купить робота для обследования ливневой канализации.

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Теги:
ЖКХ Ливневки
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