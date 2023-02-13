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Общество

Конференция "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов РФ" прошла в Нижнем Новгороде

16 марта 2023 10:02  [77] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Конференция "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации" прошла в Нижнем Новгороде.  

В мероприятии приняли участие представители Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также органов власти 10 субъектов Российской Федерации и координационных союзов организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, из 15 стран мира.

Встречу открыли заместитель руководителя федерального Департамента внешнеэкономических и международных связей Игорь Ткач, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

"Площадка для проведения конференции, посвященной соотечественникам, выбрана неслучайно. В этом году Нижний Новгород завоевал статус "Молодежной столицы России". Молодежь – это наше будущее, и данный статус дает нам отличную возможность стать центром притяжения молодых соотечественников. В Нижегородской области создано много современных пространств для того, чтобы молодежи было комфортно и интересно проводить здесь время", – отметила Ольга Гусева.

Активная работа Нижегородской области с соотечественниками проводится по линии волонтерских организаций. В регионе действуют сотни волонтерских организаций, открыты штабы всероссийских движений: "#МыВместе", "Волонтеры Победы", "Волонтеры культуры", "Волонтеры-медики", "Молоды душой" и др.

По словам руководителя регионального департамента внешних связей, в условиях мировой внешнеполитической нестабильности Нижегородская область уделяет особое внимание взаимодействию со странами СНГ, партнерами по ШОС и БРИКС.  Также к Нижегородской области сохраняется интерес и представителей европейских государств. Давнее и плодотворное сотрудничество осуществляется с регионами-партнерами стран Балканского полуострова и Воеводина. Здесь проводятся образовательные ярмарки нижегородских вузов, творческие встречи с нижегородскими писателями, реализуются совместные образовательные проекты, направляются книги на русском языке в школы и организации соотечественников.

"В планах – проведение ряда ярких мероприятий, участниками которых станут наши соотечественники. В Нижнем Новгороде пройдет международная конференция "Цифровая индустрия промышленности России", международный фестиваль народного творчества "Хрустальный ключ" с участием народных коллективов из разных стран мира, фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов", международный фестиваль-конкурс театральных коллективов и художественного слова "Весь мир - театр" и Форум креативных территорий", – сообщила Ольга Гусева.

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Теги:
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