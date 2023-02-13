Около 1,6 тыс. человек и 135 единиц техники готовы к тушению лесных пожаров в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Около 1,6 тыс. человек и 135 единиц техники готовы к тушению лесных пожаров в Нижнем Новгороде в предстоящий пожароопасный сезон 2023 года. Об этом сообщили в МКУ "Нижегородское городское лесничество".

Согласно информации, в областном центре прошли учения, посвященные отработке действий в случае возникновения лесного пожара в городе.

По легенде учений, патруль лесничества обнаружил пожар площадью 5 гектаров. После поступления информации в ЕДДС Нижнего Новгорода на борьбу с "возгоранием" сразу же была направлена группа в составе 15 человек и 4 единиц спецтехники.

Как отметил главный лесничий Нижнего Новгорода Сергей Кондаков, численность лесопожарной команды составляет 60 человек, однако при необходимости может быть привлечено до полутора тысяч человек из подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, а также 135 единиц техники.

Ежегодно в профилактических целях на территории города прокладываются минерализованные полосы длиной 313 км, выставляются ограничивающие доступ в леса шлагбаумы – 1 437 штук, а также 60 предупреждающих аншлагов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область закупит еще 16 лесопатрульных автомобилей.