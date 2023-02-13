Молодёжь от 14 до 35 лет составляет 27,4% от общего числа жителей Нижнего Новгорода Общество

Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по социальной политике, которое состоялось 16 марта, обсудили планы по реализации муниципальной программы "Молодёжь Нижнего Новгорода" в 2023 году. Цель данной программы - обеспечить условия для разносторонней реализации потенциала молодёжи города.

Директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян рассказал, что в городе насчитывается около 350 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет - это порядка 27,4% от общего числа жителей.

Говоря о планах властей по поддержки молодёжи и студенчества, Штоян напомним, что в 2023 году будет увеличено количество получателей именной стипендии главы города до 40 человек. Кроме того, размер городских именных стипендий Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского вырастет с 3 тысяч рублей до 5 тысяч, а стипендии для социально незащищенных категорий студентов будут увеличены с 1 тысячи рублей до 5 тысяч.

Также вырастет и общий призовой фонд городского конкурса молодёжных проектов "Молодой Нижний": его планируется увеличить до 15 млн рублей. А сам конкурс будет проходить два раза в год.

Так как Нижний Новгород получил статус молодёжной столицы России, будет масштабирован и ряд других городских проектов. Например, в апреле запланировано проведение карьерного форума для молодёжи, в июле – фестиваля молодых семей, а в сентябре - военно-тактической игры для школьников и студентов.

Депутаты также озвучили позицию, что необходимо вовлекать в общественную жизнь города молодых людей, приехавших из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также на заседании депутаты обсудили итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и семьям, находящимся в социально опасном положении.

Так, в прошлом году было выявлено 110 детей, в отношении которых могла быть создана угроза жизни или здоровью. 79 из них были помещены в учреждения соцзащиты, ещё 15 – в медицинские организации, два ребёнка переданы родственникам. Родители ещё 14 детей были лишены родительских прав.

Члены комиссии отметили, что такие семьи всегда могут обратиться к депутатам по своим округам за помощью - например, в трудоустройстве и решении других социально-бытовых вопросов.