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Общество

Торговый павильон снесли на улице Родионова в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю алкоголем

16 марта 2023 19:24  [73] Общество

Фото: администрация Нижегородского района

Нестационарный торговый объект демонтировали на улице Родионова в Нижнем Новгороде за нарушения в сфере реализации алкогольной продукции. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, торговый павильон возле дома №17 на улице Родионова был размещён на законных основаниях. Однако в условиях на размещение объекта был прописан запрет на реализацию алкогольной продукции. Вопреки этому в кисоке продавали крепкий алкоголь.

Факт нарушения был выявлен в ходе проведения проверки. С предпринимателем был расторгнут договор на размещение. Владельцу НТО предложили демонтировать строение самостоятельно в установленный срок. Но поскольку он этого не сделал, администрация района демонтировала НТО в принудительном порядке.

Также ранее в принудительном порядке был демонтирован самовольно установленный киоск напротив дома №10/5 по Казанскому шоссе.

Всего же в прошлом году в Нижегородском районе демонтировали в общей сложности 29 СНТО: из них 22 объекта убрали сами собственники, а ещё семь снесены в принудительном порядке.

Ранее сообщалось., что 20 незаконных торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2022 году.

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Теги:
Городское хозяйство Нижегородский район Снос
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