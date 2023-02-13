Перевозчика обязали выпустить дополнительные автобусы на маршруте А-72 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители Центра развития транспортных систем проверили работу автобусных маршрутов А-72 и А-85. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мониторинг проводится с 17:00 до 19:00 на остановках "Завод НИТЭЛ" и "Площадь Советская". Также специалисты во время поездки на маршруте А-72 проверили заполняемость салона и время в пути.

Так, заполняемость автобусов А-85 в направлении Автозаводского района составила около 50%, при этом незадолго до начала проведения мониторинга на заводе "НИТЭЛ" закончилась рабочая смена. Такая же заполняемости отмечается на маршруте А-72 в направлении автовокзала "Щербинки".

При этом в обратном направлении автобусы были переполнены, а на площади Советской заполняемость салонов снижалась до 60%.

По словам директора Центра развития транспортных систем Артема Бафанова, переполненность автобусов связана с недостатком на маршруте подвижного состава.

В связи с этим в "Нижегородпассажиравтотранс" направлено требование увеличить количество подвижного состава на маршруте А-72 в утренние и вечерние часы пик. Также расписание всех автобусов должно быть согласовано со временем начала и окончания рабочих смен предприятий на проспекте Гагарина.

Кроме того, по итогам мониторинга специалисты подтвердили возможность построения более быстрого и комфортного маршрута с возможностью пересадки.

Так, одна из групп проехала от остановки "Завод НИТЭЛ" до площади Советской на автобусе А-2 с пересадкой на автобус маршрута А-26 на улице Бекетова. Такой путь оказался на пять минут короче, чем прямой маршрут на А-72. При этом на А-2 были свободные места, А-26 оказался заполнен на 70-80%.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов А-47 и А-54 планируется изменить в Нижнем Новгороде.