Маршруты автобусов А-47 и А-54 планируется изменить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршруты автобусов А-47 и А-54 планируется изменить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, участок маршрута А-47 предлагается перенести с улицы Надежды Сусловой на улицу адмирала Васюнина.

Эта мера позволит сократить время движения автобусов от площади Советской до Верхних Печёр, улучшить транспортное обслуживание улицы адмирала Васюнина, в том числе поликлиники №30, торгового центра и торговых рядов "Жар-Птица".

Также к концу лета маршрут А-54 может быть продлен до строящегося производства "КАМАЗ", логистического центра на улице Береговой поселка Доскино и Южного обхода Нижнего Новгорода.

С этим предложением выступило ООО "НижБел". Предприятие планирует построить за свой счет разворотную площадку для автобусов и остановочные павильоны.

Ранее сообщалось, что маршрут А-90 в феврале стал самым популярным муниципальным автобусом Нижнего Новгорода.