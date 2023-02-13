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Маршруты автобусов А-47 и А-54 планируется изменить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, участок маршрута А-47 предлагается перенести с улицы Надежды Сусловой на улицу адмирала Васюнина.
Эта мера позволит сократить время движения автобусов от площади Советской до Верхних Печёр, улучшить транспортное обслуживание улицы адмирала Васюнина, в том числе поликлиники №30, торгового центра и торговых рядов "Жар-Птица".
Также к концу лета маршрут А-54 может быть продлен до строящегося производства "КАМАЗ", логистического центра на улице Береговой поселка Доскино и Южного обхода Нижнего Новгорода.
С этим предложением выступило ООО "НижБел". Предприятие планирует построить за свой счет разворотную площадку для автобусов и остановочные павильоны.
Ранее сообщалось, что маршрут А-90 в феврале стал самым популярным муниципальным автобусом Нижнего Новгорода.
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